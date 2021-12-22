Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, karşılaşmaya Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı. Öte yandan Fatih Karagümrük ise Volkan Demirel önderliğinde ikinci sınavını veriyor. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

F. KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınklanıyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Bertolacci, Adnan, Karamoh, Musa, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük karşısında sahaya Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.

Bu maçta takımı 4-2-3-1 sistemiyle sahaya süren Göle, 2019-2020 sezonunda da teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından 2 maçta sarı-lacivertlilerin başında yer almıştı.

F.BAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, Fatih Karagümrük müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra Max Meyer de kadroya alınmadı.

VALENCIA VE PELKAS LİGDE 6 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçeli futbolcular Enner Valencia ile Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Valencia, daha sonra yapılan 5 maçta kadroda yer almadı. Enner Valencia, son oynanan Beşiktaş derbisinde de 90+3. dakikada oyuna dahil edildi.

Aynı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pelkas ise son 6 maçın 5'inde süre alamadı, birinde ise sonrada oyuna girdi.

VOLKAN DEMİREL ESKİ TAKIMINA KARŞI

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı.

Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Volkan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

İstanbul temsilcisinde 40 yaşındaki teknik adamın yanı sıra deneyimli oyuncu Caner Erkin de eski takımına karşı mücadele etti.

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