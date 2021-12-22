24 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle Karagümrük maçı öncesi konuştu! "Oyunda değişikliklerimiz oldu"

Zeki Murat Göle: Oyunda değişikliklerimiz oldu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük'e konuk olacak. Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, bu karşılaşmaya Zeki Murat Göle önderliğinde çıkacak. Kanarya'da, Zeki Murat Göle zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kulübümüz profesyonelleri olarak en doğru şekilde yapacak tedariğe sahibiz. Ekip olarak çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz."

"Formasyonda ve oyunda bazı değişikliklerimiz oldu. Detayları sonra konuşacağız zaten."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Uluç’tan Ali Koç’a sert eleştiri! En az 6 kez istifa etmeliydi Uluç'tan Ali Koç'a sert eleştiri! "En az 6 kez istifa etmeliydi"
F.Bahçe’ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı F.Bahçe'ye yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı
Canlı yayında açıkladı! İşte Kanarya’nın görüştüğü teknik direktör Canlı yayında açıkladı! İşte Kanarya'nın görüştüğü teknik direktör
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör