Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle Karagümrük maçı öncesi konuştu! "Oyunda değişikliklerimiz oldu"

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kulübümüz profesyonelleri olarak en doğru şekilde yapacak tedariğe sahibiz. Ekip olarak çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz."

"Formasyonda ve oyunda bazı değişikliklerimiz oldu. Detayları sonra konuşacağız zaten."

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