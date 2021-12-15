Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor!
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbah��e-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre ,19 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, yarın öncelikli olarak kulübün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıkacak. Biletleri, ikinci olarak 17 Aralık Cuma günü Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell aboneleri alabilecek. Genel satışlar ise 18 Aralık Cumartesi günü başlayacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa sunulacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre ,19 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, yarın öncelikli olarak kulübün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıkacak. Biletleri, ikinci olarak 17 Aralık Cuma günü Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell aboneleri alabilecek. Genel satışlar ise 18 Aralık Cumartesi günü başlayacak.
Taraftarlar, biletleri üç günde de saat 11.00'de itibaren alabilecek.
Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında bazı kuralların uygulandığı ve Beşiktaş taraftarının alınmadığı derbinin bilet fiyatları şöyle:
Migros-Spor Toto Tribünü: 110 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 155 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 175 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 200 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 215
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 240 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 275 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 335 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 385 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 470 lira
Maraton Alt E Blok: 570 lira
Fenerium Alt Avis E Blok: 630 lira
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