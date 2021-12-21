21 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Berisha açıklaması!

F.Bahçe’den sakatlık açıklaması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha'nın sağlık durumu hakkında sarı-lacivertliler açıklama yaptı.

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