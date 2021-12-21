FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'ya Fabricio Bustos transferinde rakip çıktı!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Fabricio Bustos'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arjantinli sağ bek ile ilgili flaş bir gelişme yaşanırken, transferde ise rakip çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında Arjantinli futbolcu Fabricio Bustos'u gündemine alırken, transfer son anda gerçekleşmemişti. Bustos'un kulübü Independiente, sarı-lacivertlilerin teklifine ret yanıtı vermişti.
Fenerbahçe'nin ocak ayında transferi için yeniden harekete geçmeyi düşündüğü 25 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basını, Internacional kulübünün Bustos'u gündemine aldığını duyurdu.
fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek Bustos'u bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Internaconal'in ocak ayında resmi temaslara başlayacağı belirtildi.
Haberde ayrıca, Bustos'la Flamengo ve Santos'un da ilgilendiği ancak Independiente'nin oyuncusunu bırakmadığına yer verilirken, sezon başında ise Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu hatırlatıldı.
Sağ bekte Heitor'dan başka alternatifi bulunmayan Brezilya ekibinin, Bustos transferi için ısrarcı olabileceği belirtildi. Fabricio Bustos bu sezon 23 lig maçında forma giyerken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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