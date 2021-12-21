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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın ayrılığı Joachim Löw'ün habercisi mi? O detay dikkat çekti

Pereira’nın ayrılığı Löw’ün habercisi mi? O detay dikkat çekti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu. Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman teknik adam Joachim Löw'e yakınlığıyla bilinen Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'ın paylaşımı dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Kanarya'nın Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını kulübün resmi hesabından önce eski futbolcu Serhat Akın'ın açıklaması dikkat çekti. Almanya doğumlu olan ve Joachim Löw'e yakınlığıyla bilinen eski milli futbolcu, kulüpten bir saat önce "Hadi Pereira gitti hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Serhat'ın, bu paylaşımı kulüpten önce yapması akıllara "Acaba Fenerbahçe Löw ile mi anlaştı?" sorusunu getirdi. Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe için Löw ile konuştuğunu ve Alman teknik adamın kendisine "İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat" diye mesaj yazdığını söylemişti.

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