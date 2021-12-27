FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlar Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Senin elinde 'Novak' diye bir adam var. Bu adam Trabzon'da kendini ispat etmiş. O senenin en fazla gol atan defans oyuncusu olmuş. Dün yine ona benzer bir gol attı. Ama Vitor maceraların peşine düştü. Aslında Vitor gitmedi. Orada yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen bir Ali Koç vardı. Yarım kalan hikaye yine yarım kaldı. Ama Ali Koç, Vitor'u getirerek Fenerbahçe'yi de bu sene yarım yaptı. "Kapıdan çıkan kadının topuğuna bakmayacaksın" derler. Gidiyorsa bir daha o kapıdan giremez. Ne güzel söylemiş bu sözü söyleyen...