FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlar Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Usta yazarlar da bu mücadeleyi değerlendirirken flaş ifadeler kullandılar. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
EMRE BOL - YÖNETİM DİKKAT!
Maçtan ziyade tribünlerin hali önemliydi benim için… Taraftar öyle bir hale geldi ki! İddia ediyorum; ligin psikolojisi en bozuk taraftarları, Fenerbahçe taraftarıdır. Yıllardır bir tane dahi kupa alınamaması rağmen sürekli destek olmak, her sezon başlangıcında, "bu sene o sene" deyip yine hayal kırıklığına uğramak kolay değil. Sırf bu yüzden zaman zaman tribünde yaşanan patlamalara hak veriyorum. Fenerbahçe yönetimi artık son bir teknik direktör şansı kullanacak. Bunu çok iyi değerlendirmeli. Aksi taktirde Fenerbahçe taraftarı nasıl getirdiyse, öyle de götürür.
Gelelim maça… Sanki rakip Trabzonspor puan kaybetmemiş, sanki ortada hiçbir hedef kalmamış gibi oynadı sarı- lacivertliler… Hem de Malatya gibi bence ligin en kötü takımına karşı. Pereira öyle bir enkaz bıraktı ki inanın futbolcular ne oynayacağını şaşırmış durumda. Birçoğu bu şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyor. "Pereira alışkanlıkları" takımı kolay kolay terk etmeyecek gibi görünüyor.
Top rakip ceza sahasına kadar geliyor lakin final paslarında inanılmaz bir acemilik var. Son pas doğru yapılabilse belki de takım şampiyonluk yarışında bu kadar geri kalmazdı. Devre arası geldi, transfer sezonu da açılıyor. Fenerbahçe yönetiminin artık tek bir hata daha yapma lüksü yok. İnce eleyin, sık dokuyun, doğru teknik adamı ve doğru oyuncuları getirin. En azından Fenerbahçe taraftarı geleceğe umutla baksın. Zira bunu en çok onlar hak ediyor.
ERMAN TOROĞLU - KOŞARAK KAÇACAK
Fenerbahçe 2-0 kazandı tamam ama -bakın ama diyorum- karşısındaki takım Malatya'ydı. Malatya yumuşak helva gibi bir takım. Top oynamak istiyorlar, mücadele ediyorlar ama takım ruhları yok. Herkes tek tek oynuyor, kendi başına... Aslında bir iki takviye ile bir yerlere gelebilirler.
Vitor gittikten sonra Fenerbahçe takımında bazı değişiklikler olmaya başladı. Mesela Vitor, Pelkas'tan hiç faydalanmadı. Pelkas'tan faydalanmayan bir teknik adam çok net söylüyorum zeka özürlüdür. Ya da kendi ve menajerinin getirdiği futbolcular vardır; Pelkas'ı onlara kurban etmiştir. Fenerbahçe'nin bu yıl en büyük sıkıntısı bu... Her maça değişik kadro, kimin ne oynadığı, ne istediği belli değil... Öyle olunca futbolcular birbirlerine alışmadılar. Zaten kadro istikrarı yakalayamayan bir teknik adam başarıyı da yakalayamaz.
Senin elinde 'Novak' diye bir adam var. Bu adam Trabzon'da kendini ispat etmiş. O senenin en fazla gol atan defans oyuncusu olmuş. Dün yine ona benzer bir gol attı. Ama Vitor maceraların peşine düştü. Aslında Vitor gitmedi. Orada yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen bir Ali Koç vardı. Yarım kalan hikaye yine yarım kaldı. Ama Ali Koç, Vitor'u getirerek Fenerbahçe'yi de bu sene yarım yaptı. "Kapıdan çıkan kadının topuğuna bakmayacaksın" derler. Gidiyorsa bir daha o kapıdan giremez. Ne güzel söylemiş bu sözü söyleyen...
Fenerbahçeli futbolcular için zor maç... Çünkü seyirci de ikiye bölünmüş vaziyette. Bir kısmı 'Aziz Yıldırım' diye bağırıyor, bir kısmı 'takım başarılı olsun' diye geliyor. Arada 'takım başarılı olsun' diye gelip Ali Koç tarafından oluyor. Koç'a sesini çıkarmıyor. Esas Fener seyircisi arada badem oluyor, sıkışıyor. Haliyle bu sahaya da yansıyor. Islıklanan bir futbolcu ne kadar başaralı olur, tartışılır.
Ali Koç'un son bir şansı kaldı. Öyle bir teknik adam getirmeli ki herkesin ağzı kapansın. Yoksa zaten kendi gidecek. Hem de koşarak kaçacak. Not: Bir şeyi anlamadım. Geçen hafta Sadık, maçtan sonra yaptığı açıklamadan dolayı ceza heyetine gönderiliyor. Açıklamaya göre de bayağı ağır bir ceza alacak gibi görünüyor ama bu maçta oynuyor. Federasyonda enteresan işler olmaya devam ediyor. Özellikle tahkim ve disiplinde...
REHA KAPSAL - BELİRSİZLİK!
F.Bahçe'de, teknik adamsız olarak çıkılan Karagümrük maçından sonra Malatya maçında da bazı oyuncuların reaksiyon vermemesi ilginçti. Geçen hafta 9 kişi kalan rakibine karşı skoru alamayan F.Bahçe'de oyuncuların verdiği görüntü bundan bile önemliydi. Çünkü vurdumduymaz tavırlarla kafalarına göre oynayan oyuncular var. Profesyonel oyuncu, yaptığı işe ve kulübüne saygı duymalı. İyi veya kötü oynar o ayrı sorun. Kötü mücadele edemez.
İster kulübede teknik adam ister geçici antrenör yer alsın. Ama kim olursa olsun sahadaki performans eksiksiz olmalı. Hele bir de iddiası büyük takım ve camialarda forma şansı buluyorlarsa.
Şampiyonluk parolasıyla girilen sezonda orta sahada Sosa, Mert Hakan ve Crespo'yla organize olunur ve hücumda Serdar ile Berisha'yla da başlanırsa bitiricilik noktasında ciddi sıkıntı yaşamak doğaldır. Karagümrük ve Malatya maçında topun önündeki oyuncular o kadar hareketsizdi ki başta İrfan ve Mesut olmak üzere. Savunma arası bir tane koşu yapmayı bırakın, savunma önünde top alırken ve ikinci opsiyonu oluşturmak için bile pas kanallarına hareketlenmediler.
Pelkas'ın tekrar futbol oynamayı hatırlaması, gol atması ve toparlanması önemliydi. Kim ile Szalai uyumuna Novak'ın eski günlerdeki gibi hücumcu olarak repertuarıyla attığı gol güzeldi. Samuel, yüksek enerjisiyle ve dikine adam eksiltmesiyle farkını ortaya koyarak alkışı fazlasıyla hak etti. Valencia, F.Bahçe'nin vazgeçilmez en klas hücum oyuncusu ve santrforu.
F.Bahçe'de teknik adam belirsizliğinin geçen sezonlarda da yaşandığına şahit olmuştuk. Konferans Ligi ve Süper Lig'de az şansı olsa da şampiyonluk yarışında olmak isteyeceklerdir. Avrupa biletinin en rahat alınacağı kulvar olan Türkiye Kupası için bir an önce disiplinli ve iyi bir teknik adam seçiminin olması gerekir. Çünkü disiplinsizlik benim düşünceme göre antrenmanlara da sirayet etmiş gibi görünüyor. Yansımasını maçlarda net bir şekilde görüyoruz. Yönetimin belirsizlik ve kötü gidişatı değiştirme adına vereceği karar hem onların hem de takımın geleceğini olumlu ve olumsuz yönde belirleyecektir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı