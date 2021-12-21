21 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe’nin Karagümrük maçı kamp kadrosu açıklandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin İstanbul ekibine konuk olacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kanarya'da, Altay Bayındır, Max Meyer, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha listede yer almadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının kamp kadrosunu açıkladı.

İŞTE EKSİK İSİMLER

Fenerbahçe'nin Karagümrük maç kadrosunda Altay Bayındır, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Mergim Berisha, Max Meyer yer almadı.

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