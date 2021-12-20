Fenerbahçe'de resmi açıklama geldi! Vitor Pereira ile yollar ayrıldı...

Fenerbahçe'de son oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 2-2'lik skorun ardından sarı-lacivertlilere yoğun tepki gösterilmişti. Toplantıda bir araya gelen Ali Koç ve yönetimi kurulu Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi.



Sarı-laciverlilerden yapılan açıklamada Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



Futbol A Takımı Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sözleşmesi Kulübümüz tarafından feshedilmiştir.



PEREIRA'NIN KARNESİ!



Portekizli Teknik adam bu sezon sarı-lacivertlilerin çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.







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