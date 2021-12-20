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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de resmi açıklama geldi! Vitor Pereira ile yollar ayrıldı...

Resmi açıklama geldi! Pereira ile yollar ayrıldı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 Giriş Tarihi: 20.12.2021

Fenerbahçe'de son oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 2-2'lik skorun ardından sarı-lacivertlilere yoğun tepki gösterilmişti. Toplantıda bir araya gelen Ali Koç ve yönetimi kurulu Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi.

Sarı-laciverlilerden yapılan açıklamada Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

Futbol A Takımı Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sözleşmesi Kulübümüz tarafından feshedilmiştir.

PEREIRA'NIN KARNESİ!

Portekizli Teknik adam bu sezon sarı-lacivertlilerin çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Pereira ile yollar ayrıldı! İşte adaylar...



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