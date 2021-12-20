20 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş maçında alınan 2-2'lik skor ve oynanan kötü futbol büyük tepki aldı. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmenin ardından takımdan gönderilmesi planlanan Vitor Pereira'nın yerine flaş bir aday ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 Giriş Tarihi: 20.12.2021

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürerken Trabzonspor en yakın rakibine attığı 9 puanlık farkla liderliğini sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray beklentilerin oldukça uzağında bir performans gösterirken Fenerbahçe 5, Beşiktaş 9, Galatasaray ise 11. sırada kendine yer bulmuş durumda.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...

Sezon başında yaptığı takviyelerle mutlak şampiyonluk hedefleyen ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de son oynanan Beşiktaş derbisinde kaybedilen 2 puan taraftarları çileden çıkardı.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...

Karşılaşma sonunda tribünlerden 'Ali Koç istifa' sesleri yükselirken, Vitor Pereira aleyhine de tezahüratlar duyuldu.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...

Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının ardından, Sarı-Lacivertliler'in flaş bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...

FootballNewsAfrica'da yer alan ve fotomac.com.tr editörü Berker İşleyen'in derleği habere göre; Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için başına daha önce Real Madrid, Inter, Milan gibi takımlarda forma giymiş ve kariyerine antrenör olarak devam eden futbol efsanelerinden Clarence Seedorf ile görüşüyor.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...

Haberin detaylarında ise; Sarı-Lacivertliler'in Seedorf'a, 6 ay için 720 bin Euro teklif ettiği ve sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonun olduğu görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...

45 yaşındaki Hollandalı teknik adam, son olarak 2019'da Kamerun'u çalıştırmıştı.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...

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