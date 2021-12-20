Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası flaş iddia! Clarence Seedorf...

FootballNewsAfrica'da yer alan ve fotomac.com.tr editörü Berker İşleyen'in derleği habere göre; Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için başına daha önce Real Madrid, Inter, Milan gibi takımlarda forma giymiş ve kariyerine antrenör olarak devam eden futbol efsanelerinden Clarence Seedorf ile görüşüyor.