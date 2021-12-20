Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi İngiltere'de geniş yer buldu! Mesut Özil ve kırmızı kart...
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 2-2 berebere kaldı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Mesut Özil'in Necip Uysal'a yapmış olduğu hareket İngiliz basınında geniş yer buldu. Özil'in o hareketi için çarpıcı değerlendirmeler kullanıldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 17. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Fenerbahçe'nin iki kez öne geçtiği mücadelede Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.
İngiliz basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre, karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Mesut Özil ile ilgili de flaş ifadeler kullanıldı;
"KORKUNÇ MÜDAHALE"
"Mesut Özil arka arkaya iki maçta gol atsa da yaptığı korkunç müdahalenin ardından kırmızı kart görmedi. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'e karşı golünü atan Mesut Özil, İstanbul derbisinde de skoru açtı.
Fenerbahçe penaltı kazandı ve kaptan hata yapmadı. 33 yaşındaki Özil, sakince topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Bu, toplamda 7 son 6 maçta ise 4. golü oldu."
"Ancak Beşiktaş, Mesut Özil'in 90 dakika sahada kalmasına öfkelendi. Yapılan açıklamalarda Mesut Özil'in kırmızı kart görmesi gerektiği söylendi.
Mesut 23. dakikada Necip Uysal'ın dizine müdahale etti. Hakem kırmızı kartı vermemekle kalmadı pozisyona faul de vermedi."
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