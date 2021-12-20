Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi İngiltere’de geniş yer buldu! Mesut Özil ve kırmızı kart...

Süper Lig'in 17. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Fenerbahçe'nin iki kez öne geçtiği mücadelede Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

İngiliz basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre, karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Mesut Özil ile ilgili de flaş ifadeler kullanıldı;