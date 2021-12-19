19 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kadıköy'e taraftar akını!

Kadıköy’e taraftar akını!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Yılın son derbisine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve stada girmek için uzun süre bekledi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar stadyum girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sarı-lacivertliler, yaşananların ardından tepki gösterdi.

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken erken saatlerde stadyum çevresine gelmeye başladılar. Taraftarlar tribündeki yerini almak için kapı girişlerinden geçmek isterken bu noktada uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk üzerine bir süre kapılar açılmazken, bu noktada taraftarlar 'Yönetim uyuma, taraftara sahip çık' tezahüratları yaptı. Yaşananların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Okul Açık' olarak bilinen tribün girişine giderek durumun düzeltilmesi için talimat verdi. Yoğunluk diğer kapılarda da yaşanırken, taraftarlar maçın başlamasına dakikalar kala stadyuma giriş yapabildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Valencia 5 maç sonra kadroda! Valencia 5 maç sonra kadroda!
Derbide gergin anlar! Ortalık karıştı Derbide gergin anlar! Ortalık karıştı
Taraftarlardan büyük tepki! Ali Koç istifa Taraftarlardan büyük tepki! "Ali Koç istifa"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör