FENERBAHÇE HABERLERİ: Kadıköy'e taraftar akını!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Yılın son derbisine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve stada girmek için uzun süre bekledi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar stadyum girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sarı-lacivertliler, yaşananların ardından tepki gösterdi.
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken erken saatlerde stadyum çevresine gelmeye başladılar. Taraftarlar tribündeki yerini almak için kapı girişlerinden geçmek isterken bu noktada uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk üzerine bir süre kapılar açılmazken, bu noktada taraftarlar 'Yönetim uyuma, taraftara sahip çık' tezahüratları yaptı. Yaşananların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Okul Açık' olarak bilinen tribün girişine giderek durumun düzeltilmesi için talimat verdi. Yoğunluk diğer kapılarda da yaşanırken, taraftarlar maçın başlamasına dakikalar kala stadyuma giriş yapabildi.
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