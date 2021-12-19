19 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu!

Pereira’dan Beşiktaş derbisi öncesi İrfan Can açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zorlu randevu öncesi sarı lacivertlilerde Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İşte Prereira'nın sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, zorlu Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Derbiler her zaman önemlidir. İki iyi takımın karşılaşmasını izleyeceğiz. Rakibi iyi analiz ettik."

"İrfan, son iki maçta oynayamamıştı. Mert de bir süre bizimle değildi. İkisi de bu sebeple yedek kulübesinde başlayacaklar ancak hiç şüphe yok ki bugün fırsat geldiğinde bizim için çok önemli olacaklar."

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