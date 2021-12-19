Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, zorlu Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Derbiler her zaman önemlidir. İki iyi takımın karşılaşmasını izleyeceğiz. Rakibi iyi analiz ettik."

"İrfan, son iki maçta oynayamamıştı. Mert de bir süre bizimle değildi. İkisi de bu sebeple yedek kulübesinde başlayacaklar ancak hiç şüphe yok ki bugün fırsat geldiğinde bizim için çok önemli olacaklar."

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