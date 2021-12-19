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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Beşiktaş derbisinde 3 eksik!

F.Bahçe’de 3 eksik!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, derbiye 3 eksikle çıktı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında oynana derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve gribal enfeksiyon yaşayan Marcel Tisserand derbide forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra Max Meyer ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

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