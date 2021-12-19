19 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) U19 Gelişim Ligi

Gençlerin derbisinde kazanan çıkmadı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın U19 takımları, Süper Lig'deki dev derbi öncesi Gelişim Ligi'nde karşı karşıya geldi.

Ezeli rakipler arasında oynana mücadele, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

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