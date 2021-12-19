19 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia 5 maç sonra kadroda yer aldı!

Valencia 5 maç sonra kadroda!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Enner Valencia, sakatlığını atlattı ve 5 maç sonra kadroda yer aldı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, yaşadığı sakatlığın ardından 5 maç sonra Beşiktaş mücadelesinde kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia, 5 maçın ardından kadrodaki yerini Beşiktaş mücadelesi karşısında aldı. Ligde 30 Ekim tarihinde Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Valencia, daha sonra sarı-lacivertlilerin 5 karşılaşmasında forma giyememişti. Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş maçına yedek kulübesinde başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Derbide gergin anlar! Ortalık karıştı Derbide gergin anlar! Ortalık karıştı
Taraftarlardan büyük tepki! Ali Koç istifa Taraftarlardan büyük tepki! "Ali Koç istifa"
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı! Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör