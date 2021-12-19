19 Aralık 2021, Pazar
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia 5 maç sonra kadroda yer aldı!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Enner Valencia, sakatlığını atlattı ve 5 maç sonra kadroda yer aldı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, yaşadığı sakatlığın ardından 5 maç sonra Beşiktaş mücadelesinde kadroda yer aldı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia, 5 maçın ardından kadrodaki yerini Beşiktaş mücadelesi karşısında aldı. Ligde 30 Ekim tarihinde Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Valencia, daha sonra sarı-lacivertlilerin 5 karşılaşmasında forma giyememişti. Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş maçına yedek kulübesinde başladı.
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