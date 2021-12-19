FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye Napoli kancası!

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Attila Szalai'nin son talibi Napoli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Napoli'nin Attila Szalai ile ilgilendiğini duyurdu. Mavi-beyazlı kulübün, Eljif Elmas transferinden dolayı Fenerbahçe ile mükemmel ilişkilere sahip olduğu hatırlatıldı. Szalai; Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'nin de radarında bulunuyor.

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