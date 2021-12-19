FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ye özel görev! Beşiktaş derbisinde...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken, teknik direktör Vitor Pereira ise bu maçın taktiğini belirledi ve Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'ye özel görev verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Zirve yarışına tutunmak isteyen Fenerbahçe, bugünkü Beşiktaş derbisinde tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Teknik direktör Pereira derbi planını oyuncularına tek tek anlattı ve hafta içinde uygulamasını da taktik idmanlarda gösterdi. Portekizli teknik adam derdibe tüm hücum planlarını Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin üzerine kurdu. Pereira hem normal set hücumunda hem de geçiş hücumlarında topun en kısa kısa yoldan bu ikiliye aktarılmasını istedi. Takımını sahaya 3-4-3 dizilişiyle çıkarmayı planlayan Pereira golcü olarak da son idmanda Valencia'yı denedi. Son anda kararından vazgeçmezse Valencia takımın santrforu olarak sahada yer alacak.

SAVUNMAYA UYARI...

Takvim'in haberine göre; Pereira, savunma üçlüsünün Batshuayi ve Larin'e da yakın oynamalarını boş alan bırakmalalarını, rakip forvetlerin savunma arkasına sızmasının kesinlikle önlemlesini de istedi. Özellikle savunmadan çıkarken hatalı geri paslarlarla rakibe eksik yakalanmamaları konusunda oyuncularını uyardı.

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