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BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu

Derbinin VAR hakemi belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisib VAR hakemi belli oldu. Deneyimli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi maçın VAR hakemi açıklandı.

Deneyimli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu.



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