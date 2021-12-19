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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Derbide penaltı kararı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin 13. dakikasında Cyle Larin'in ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus penaltı verdi. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 13. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Cyle Larin'in ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o pozisyon:


*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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