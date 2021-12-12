12 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Luuk de Jong bombası!

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda zirvede yer almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler golcü takviyesi için temaslarını sıklaştırdı. Kanarya'da gündeme gelen isimlerden biri de Beşiktaş'ın listesinde olan Luuk de Jong'du... İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin yıldız ismi kadrosuna katacağı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Luuk de Jong bombası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Süper Lig'de 27 puanla Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, ocak ayı için flaş bir yıldızla ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Luuk de Jong bombası!

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda kış transfer döneminde forvet takviyesi yapacak olan Kanarya, adaylarını belirledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Luuk de Jong bombası!

Kadrosunda; Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia gibi isimler bulunan Fenerbahçe'de, net bir golcü eksikliği hissedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Luuk de Jong bombası!

İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Luuk de Jong için devrede olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Luuk de Jong bombası!

Bu sezon İspanyol devi Barça'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız, istenilen performansı gösteremedi. Barça'nın 6 ay daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında göndermek istediği belirtilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Luuk de Jong bombası!

De Jong'un bonservisini elinde bulunduran Sevilla'nın ise oyuncunun geri dönmesine sıcak bakmadığı, yetkililerin, 1.88 boyundaki golcüye kendisine kulüp bulmasını söylediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Luuk de Jong bombası!

İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Luuk de Jong bombası!

Haberde, Luuk de Jong için Beşiktaş ve PSV'nin de devrede olduğu bilgisi verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Luuk de Jong bombası!

LUUK DE JONG KİMDİR?

27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Luuk de Jong, kariyerine Hollanda takımlarından De Graafschap altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. 31 yaşındaki golcü, bu sezon Barcelona formasıyla 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Hollandalı futbolcunun Sevilla ile olan sözleşmesi 2023'de sona eriyor.

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