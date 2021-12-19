Fenerbahçe Beşiktaş maçında Ali Koç ve Kenan Koçak bir araya geldi!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede flaş bir görüntü yaşandı. Vitor Pereira'nın yerine geleceği konuşulan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. İşte o görüntüler... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadelede gündeme bomba gibi düşen bir an yaşandı.

Vitor Pereira'nın yerine düşünülen isimlerden birisi olan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

İşte o görüntüler;







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