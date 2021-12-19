19 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ortalık karıştı

Derbide gergin anlar! Ortalık karıştı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Derbinin ikinci yarısında bir anda tansiyon yükseldi ve ortalık karıştı. İşte o anlar...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği dev derbide, iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Maçın 2. yarısında sarı lacivertlilerin ceza sahası içinde Vida yerde kaldı ve Batshuayi ile Serdar Aziz gerginlik yaşadı.

İŞTE O ANLAR



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