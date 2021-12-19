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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonrası Vitor Pereira: Taraftarların tepkisi normal

Derbi sonrası Pereira: Taraftarların tepkisi normal
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı ve sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Dev derbi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kazanmak için her şeyi yaptık. Sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadılar. Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik. Başkanın, camianın hak ettiği gibi savaştık. Ancak her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz.

Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek.

Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor.

İşler istediğiniz gibi gitmediğinde bu tepkilerin normal olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanmak istiyorduk. Futbol böyle, işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor.

Birlik olmamız lazım. Bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Savaşmaya, inanmaya devam etmeliyiz. Eğer bugünkü gibi savaşırsak, kaybettiğimiz puanları mutlaka telafi ederiz.

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