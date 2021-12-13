FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertlilerden Galatasaray’a ezici üstünlük!

F.Bahçe'de ezeli hakimiyetin sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bu sezon farklı branşlarda Galatasaray ile yaptığı 8 maçın 7'sini kazandı.

F.Bahçe'de ezeli hakimiyetin sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bu sezon farklı branşlarda Galatasaray ile yaptığı 8 maçın 7'sini kazandı. Son olarak erkek basketbolda rakibini 86-76 yenen Kanarya, geçtiğimiz hafta oynanan 3 maçtan da galip ayrıldı. Kadın futbolda 7-0, kadın basketbolda 107-62 kazanan Kanarya, Süper Lig'de de rakibini 2-1 devirmişti.

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