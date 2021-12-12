12 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertliler Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada sarı lacivertliler, bu maça galibiyet için çıkacak. Kanarya'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları yapılan antrenmanla tamamlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Gaziantep'e giderek kampa girecek.

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