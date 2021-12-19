19 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası taraftarlardan büyük tepki! "Ali Koç istifa"

Taraftarlardan büyük tepki! Ali Koç istifa
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 4 golün çıktığı mücadelede kazanan çıkmadı ve yılın son derbisi 2-2 eşitlikle bitti. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarlardan "Ali Koç istifa" sesleri yükseldi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelede rakibi karşısında iki kez öne geçse de skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-Lacivertli ekip son haftalarda yaşanan puan kayıplarına bir yenisini daha eklerken zirveden bir adım daha uzaklaştı. Karşılaşmanın son anlarına girilirken tribünlerden istifa seslerinin yükseldiği duyuldu.

Taraftarlar Başkan Ali Koç'u hedef alarak 'Ali Koç istifa' tezahüratında bulundu.

F.Bahçe tribünlerinden büyük tepki!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Toroğlu’dan Pereira’ya şok sözler! Maçı vermek istiyor Toroğlu'dan Pereira'ya şok sözler! "Maçı vermek istiyor"
Derbi sonrası Pereira: Taraftarların tepkisi normal Derbi sonrası Pereira: Taraftarların tepkisi normal
Kadıköy’e taraftar akını! Kadıköy'e taraftar akını!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör