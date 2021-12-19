Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası taraftarlardan büyük tepki! "Ali Koç istifa"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 4 golün çıktığı mücadelede kazanan çıkmadı ve yılın son derbisi 2-2 eşitlikle bitti. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarlardan "Ali Koç istifa" sesleri yükseldi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelede rakibi karşısında iki kez öne geçse de skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-Lacivertli ekip son haftalarda yaşanan puan kayıplarına bir yenisini daha eklerken zirveden bir adım daha uzaklaştı. Karşılaşmanın son anlarına girilirken tribünlerden istifa seslerinin yükseldiği duyuldu.

Taraftarlar Başkan Ali Koç'u hedef alarak 'Ali Koç istifa' tezahüratında bulundu.

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