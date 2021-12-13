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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun artık durmayacak! Gaziantep FK maçında...

Serdar Gaziantep maçında da durmayacak!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Ligdeki son iki maçta 4 gol kaydeden Serdar Dursun, Gaziantep'i de gözüne kestirdi. Sarı lacivertlilerin gurbetçi golcüsünün 11'de başlaması beklenirken, süre alması durumunda gole en yakın isim olacak.

Ligdeki son iki maçta 4 gol kaydeden Serdar Dursun, Gaziantep'i de gözüne kestirdi. Gurbetçi oyuncunun bugün onbirde başlaması bekleniyor. Serdar, Gaziantep'e de golünü atarak serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Üst üste Rizespor ve Frankfurt filelerini havalandıran Berisha da şans bulması halinde aynı hedefi kovalayacak.
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