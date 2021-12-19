Fenerbahçe 3-0 Milas Tenis Clube (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fenerbahçe Opet, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Milas Tenis Clube'yi 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde, dünyanın en iyi 6 takımının mücadele ettiği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda heyecan üçüncülük müsabakasıyla sürdü.
Temsilcimiz Fenerbahçe Opet, bronz madalya maçında Brezilya'nın Minas Tenis takımıyla karşılaştı..
Sarı-lacivertliler maçın ilk setinde üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Opet, rakibini 25-18'le geçti.
İkinci setin başından sonuna olağanüstü bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, rakibine karşı yakaladığı uzun serilerle seti 25-7 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette Minas başa baş bir oyun ortaya koydu. Son bölüme 22-20 önde giren Brezilya ekibine karşı sarı-lacivertli ekip hızlı bir reaksiyon gösterdi ve maç sayısını atma şansı yakaladı.
Maç sayısında Eda'nın etkili servisinin ardından hücum edemeyen Minas'a karşı sayıyı alan temsilcimiz, seti 28-26, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, dünya üçüncüsü apoletini taktı.
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