19 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 3-0 Milas Tenis Clube (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe’den bronz madalya!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Fenerbahçe Opet, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Milas Tenis Clube'yi 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, dünyanın en iyi 6 takımının mücadele ettiği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda heyecan üçüncülük müsabakasıyla sürdü.

Temsilcimiz Fenerbahçe Opet, bronz madalya maçında Brezilya'nın Minas Tenis takımıyla karşılaştı..

Sarı-lacivertliler maçın ilk setinde üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Opet, rakibini 25-18'le geçti.

İkinci setin başından sonuna olağanüstü bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, rakibine karşı yakaladığı uzun serilerle seti 25-7 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette Minas başa baş bir oyun ortaya koydu. Son bölüme 22-20 önde giren Brezilya ekibine karşı sarı-lacivertli ekip hızlı bir reaksiyon gösterdi ve maç sayısını atma şansı yakaladı.

Maç sayısında Eda'nın etkili servisinin ardından hücum edemeyen Minas'a karşı sayıyı alan temsilcimiz, seti 28-26, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, dünya üçüncüsü apoletini taktı.

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