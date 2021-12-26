Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak? | Süper Lig
Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Çıkış arayan iki ekip de mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Kritik müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. 2021-2022 sezonunda beklentilerden uzak bir performans sergileyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Zorlu müsabaka öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.
FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
FENERBAHÇE: BERKE, OSAYI, SZALAI, MIN JAE, NOVAK, CRESPO, SOSA, MERT HAKAN, İRFAN, MESUT, SERDAR
YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ, MUSTAFA, SADIK, SEMİH, WALLACE, HADDADI, NDONG, MOUNIR, AABID, ADEM, TETTEH
FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı 26 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.
BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.
SÜPER LİG'DE 9. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti.
Geride kalan sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Yeni Malatyaspor 3-0 galip ayrılmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.
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