18 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Abel Ferreira'yı bırakmıyor

Abel Ferreira’yı bırakmıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Palmeiras'ın kadın başkanı Leila Pereira adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adam Abel Ferreira'nın 2022 yılının sonuna kadar Palmeiras'ta kalacağını açıkladı. Leila Pereira, başarılı çalıştırıcıya sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmayı teklif edeceklerini belirtti.

Palmeiras'ın kadın başkanı Leila Pereira adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adam Abel Ferreira'nın 2022 yılının sonuna kadar Palmeiras'ta kalacağını açıkladı. Leila Pereira, başarılı çalıştırıcıya sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmayı teklif edeceklerini belirtti.
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