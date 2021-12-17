Sadettin Saran resmen açıkladı! "Fenerbahçe Başkan adayı olacağım"
Fenerbahçe'de mvcut başkan Ali Koç'un gelişinin ardından bir türlü beklenen başarı gelmezken daha önce sarı-lacivertlilerde yöneticilik yapan Sadettin Saran, bir sonraki Fenerbahçe kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.
İş insanı Sadettin Saran'dan son dakika Fenerbahçe başkanlık açıklaması geldi. İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Saran, bir sonraki kongrede Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını söyledi.
Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlık adaylığı ile ilgili konuştu. İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Saran, bir sonraki kongrede Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağın�� söyledi.
Saran yaptığı açıklamada "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer." şeklinde görüş bildirdi.
2018 yılında Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç 2021 yılında yapılan seçimlerde 2. kez kulüp başkanı olmuştu. Koç'un 3 yıl daha görev süresi devam ediyor ancak kötü gidişat nedeniyle sezon sonu seçim kararı alınabileceği de tartışılan konular arasında.
SADETTİN SARAN KİMDİR?
Steven Sadettin Saran 30 Ağustos 1964 yılında ; Denver, Colorado Türk-Amerikalı sporcu, iş adamı ve spor yöneticisi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Holdingi kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.
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