FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızı Miha Zajc'a Genoa kancası! Devre arasında...
Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerde, bazı isimlerin ise talipleri artıyor. Özellikle Vitor Pereira'nın geli��inin ardından kadronun önemli oyuncularından biri haline gelen Miha Zajc'a Serie A ekibi Genoa talip oldu. İşte detaylar...
Bu sezon Vitor Pereira yönetiminde başarılı bir performansa imza atan Miha Zajc için Çizme'den flaş bir transfer iddiası geldi. Takvim'in İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Genoa geçen sezon kiralık olarak formasını geyen Sloven orta alan oyuncusu için harekete geçti. Serie A'da kalma mücadelesi veren Genoa'nın orta alanda büyük problemler yaşadığını belirten gazeteler, ara transfer döneminde teklif hazırlığı yapıldığını belirtti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Miha Zajc 2 gol atarken, asist yapamadı. Teknik direktör Pereira'nın genç futbolcuyu takımda tutmak istediği ve yönetime de bu yönde bir rapor sunacağı ifade edildi.
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