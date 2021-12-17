FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır müjdesi! Saha çalışmalarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'dan müjdeli haber geldi. 23 yaşındaki file bekçisi, saha çalışmalarına başladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlık yaşayan Altay Bayındır, omzunda kırık tespit edilmemesine karşın acromioclavikuler seperasyon operasyonu geçirmişti. Başarılı kalecinin, yapılan son kontrollerinin ardından antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasite ile yapabileceği belirlendi. Saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır, önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalarda yer alacak.

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