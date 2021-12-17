FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan Beşiktaş derbisine farklı 11! 3 yıldız...

Fotomaç'ın haberine göre; teknik heyetin Galatasaray derbisinden sonra olduğu gibi yine 3'lü formasyonla dizilişi yapması beklenirken, özellikle orta saha ve hücum hattında değişiklikler yaşanacak. Altay Bayındır'ın yokluğunda yine eldivenleri Berke'nin giyeceği Kanarya'da savunma Tisserand, Kim ve Attila Szalai'den oluşacak.