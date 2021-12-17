17 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Beşiktaş derbisine farklı 11! 3 yıldız...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, pazar günü dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, Gaziantep FK 11'inden farklı bir 11'le sahaya çıkacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan Beşiktaş derbisine farklı 11! 3 yıldız...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken kadro da şekillenmeye başladı. Taraftarı önünde galibiyete şartlanan sarı-lacivertliler, 3-2 kaybedilen Gaziantep FK maçına göre farklı isimlerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan Beşiktaş derbisine farklı 11! 3 yıldız...

Fotomaç'ın haberine göre; teknik heyetin Galatasaray derbisinden sonra olduğu gibi yine 3'lü formasyonla dizilişi yapması beklenirken, özellikle orta saha ve hücum hattında değişiklikler yaşanacak. Altay Bayındır'ın yokluğunda yine eldivenleri Berke'nin giyeceği Kanarya'da savunma Tisserand, Kim ve Attila Szalai'den oluşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan Beşiktaş derbisine farklı 11! 3 yıldız...

KANATTA FERDİ&OSAYI
Kanat bek olarak Ferdi ile Osayi'nin görev alması beklenirken, orta sahada geçtiğimiz hafta Gaziantep karşısındaki performansıyla eleştirilen Gustavo'nun yerine Sosa formaya yakın. Arjantinli ile birlikte son haftaların formda ismi Crespo görev yapacak. Bu mevkide Zajc sürprizde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan Beşiktaş derbisine farklı 11! 3 yıldız...

İleri üçlüde ise kaptan Mesut Özil'le cezası sona eren İrfan Can'ın yerleri garanti. Sakatlıktan çıkan Valencia'nın 11'de olup olmayacağını ise idman performansı belirleyecek. Son karar yarınki antrenmanda verilecek. Valencia yedek soyunursa forvette yine Serdar Dursun görev alacak.

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