17 Aralık 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun derbi golü istiyor
Valencia'nın yokluğunda 1'i Göztepe'ye 3'ü Çaykur Rizespor'a olmak üzere 4 gol kaydeden Serdar Dursun, Beşiktaş'a da iddialı hazırlanıyor.
Valencia'nın yokluğunda 1'i Göztepe'ye 3'ü Çaykur Rizespor'a olmak üzere 4 gol kaydeden Serdar Dursun, Beşiktaş'a da iddialı hazırlanıyor. Gurbetçi santrfor, pazar günü görev alması halinde fileleri sarsarak Fenerbahçe'deki ilk derbi golünü atmayı hedefliyor. Yedek kulübesinde oturması beklenen ve ligde şu ana kadar 2 gol atabilen Mergim Berisha da süre alması halinde aynı hedefi kovalayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi