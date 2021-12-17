17 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun derbi golü istiyor

Serdar derbi golü istiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Valencia'nın yokluğunda 1'i Göztepe'ye 3'ü Çaykur Rizespor'a olmak üzere 4 gol kaydeden Serdar Dursun, Beşiktaş'a da iddialı hazırlanıyor.

Valencia'nın yokluğunda 1'i Göztepe'ye 3'ü Çaykur Rizespor'a olmak üzere 4 gol kaydeden Serdar Dursun, Beşiktaş'a da iddialı hazırlanıyor. Gurbetçi santrfor, pazar günü görev alması halinde fileleri sarsarak Fenerbahçe'deki ilk derbi golünü atmayı hedefliyor. Yedek kulübesinde oturması beklenen ve ligde şu ana kadar 2 gol atabilen Mergim Berisha da süre alması halinde aynı hedefi kovalayacak.
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