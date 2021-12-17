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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık yolda

Fenerbahçe’de 3 ayrılık yolda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Devre arasında takıma en az 2-3 takviye planlayan Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

Devre arasında takıma en az 2-3 takviye planlayan Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Fotomaç'ın haberine göre; bu isimlerin başında Max Meyer ile Filip Novak'ın geldiği belirtiliyor. Pereira'nın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan ve performansı geçen sezona göre büyük düşüş yaşayan Dimitris Pelkas için de gelen tekliflerin değerlendirilebileceği ifade edildi. Yunan oyuncuya, Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi.
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