17 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

F.Bahçe’den Ferdi açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 Giriş Tarihi: 17.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlık geçirmişti. Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlık geçirmişti. Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bugün çekilen uyluk MR'ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

F.Bahçe'de sakatlık şoku! 5-6 hafta oynayamayacak... haberin devamı

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