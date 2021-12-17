17 Aralık 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlık geçirmişti. Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlık geçirmişti. Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bugün çekilen uyluk MR'ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
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