FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Ne ligde ne de UEFA Avrupa Ligi'nde… Çok büyük bir ihtimalle UEFA Konferans Ligi'nde de bunu yapamayacak! Beşiktaş yönetimi öyle ya da böyle sezon devam ederken flaş bir hamle yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Bu karar ne getirecek, ne götürecek zamanla göreceğiz. Lakin Fenerbahçe yönetimi ise halen beklemede! Neyi bekliyorlarsa anlamak mümkün değil!