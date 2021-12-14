FENERBAHÇE HABERLERİ: Çifte transfer harekatı! Angel Romero ve Oscar Romero F.Bahçe'ye
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olarak Konferans Ligi'ne düşen ve burada Slavia Prag'la eşleşen Fenerbahçe, Süper Lig'de ise 4 maç sonra mağlup oldu. Devre arasında takıma yapacağı takviyelerle güçlenmek isteyen sarı-lacivertliler, bonservisleri elinde olan ikiz kardeşler Angel Romero ve Oscar Romero için harekete geçti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme yeniden Angel - Oscar Romero kardeşler geldi.
fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre, son olarak San Lorenzo'da görev alan ikili, kulüplerinden ayrıldı ve boşa düştü. Her iki futbolcu da bu gelişmenin ardından kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
F.BAHÇE DÜĞMEYE BASMIŞTI
Angel - Oscar Romero kardeşlerin San Lorenzo'dan ayrılığının ardından, Fenerbahçe temsilcilerinin her iki isim için de girişimlerde bulunduğu ifade edilirken, devreye Boca Juniors'ın da girdiği aktarıldı.
BOCA KARDEŞLERDEN 1'İNİ İSTİYOR
Arjantin temsilcisinin devreye girmesiyle beraber transferde kıyasıya rekabet oluşurken, sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Buna göre Boca Juniors, sadece Angel Romero'yu istiyor ve Oscar Romero'nun transferine sıcak bakmıyor.
F.BAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililer, birbirinden ayrılmak istemeyen iki isme de teklif yaptı ve transferde avantajlı konuma geçti. Her iki ismin de, ara transfer sezonunda kararlarını netleştireceği konuşuluyor.
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