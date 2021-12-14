FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını açıkladı! Flamengo Vitor Pereira'ya talip oldu
Fenerbahçe'de koltuğu sallanan teknik direktör Vitor Pereira için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Flamengo Portekizli hocaya talip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin son dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan dolayı yolların ayrılacağı konuşulan Teknik Direktör Vitor Pereira'ya Brezilya ekibi Flamengo talip oldu. Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz'la görüştü. Portekizli Teknik Adam, Flamengo Asbaşkanı Braz ile yaptığı görüşmede Türkiye'den ayrılıp Flamengo'da çalışmak istediğini, Avrupa ve Asya'dan sonra Güney Amerika'da da şampiyonluk yaşamaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Haberde ayrıca Pereira'nın Flamengo'dan aralık ayı sonuna kadar izin istediği ve Fenerbahçe'nin kendisini bırakmak istemediği ifadeleri yer aldı.
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