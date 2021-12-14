14 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 90-79 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe Beko sahasında kazandı! Seri 3 maça çıktı

F.Bahçe Beko sahasında kazandı! Seri 3 maça çıktı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 Giriş Tarihi: 14.12.2021

THY EuroLeague'in (Turkish Airlines EuroLeague) 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 90-79 kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 15. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Son 2 maçından galibiyetle ayrılan sarI-lacivertliler, bu maçı da 90-79 kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu mağlubiyetle birlikte İsrail temsilcisinin galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Çeyrek: F.Bahçe Beko 23-18 M. Tel Aviv

2. Çeyrek: F.Bahçe Beko 42-37 M. Tel Aviv

3. Çeyrek: F.Bahçe Beko 70-51 M. Tel Aviv

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