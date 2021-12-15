15 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi! Beşiktaş maçı öncesi 2 yıldız isim...

Fenerbahçe’ye müjdeli haber geldi! Beşiktaş maçı öncesi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Süper Lig'in 17. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik maç öncesinde Fenerbahçe'ye 2 yıldız isimdem iyi haber geldi. Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Ligin 11'inci haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş'tan Beşiktaş maçı öncesinde sevindirici haber geldi. İki futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesileri'ndeki idmanın tamamında takımla çalışmalarda yer aldı. 19 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş dersinde kadroda yer alacak Valencia ile Mert Hakan'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, bu hafta yapılan antrenmanlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı taktirde sakatlığı süren Altay Bayındır tek eksik olacak.

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