13 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon...

Gaziantep’te penaltı kararı! İşte o pozisyon...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Zorlu mücadelenin 52. dakikasında João Figueiredo, Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. zorlu maçın 52. dakikasında ev sahibi takımda João Figueiredo, Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, bu müdahale sonrası beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Alexandru Maxim, vuruşu gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır

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