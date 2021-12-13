Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Joao Figueiredo'dan muhteşem gol! Süper Lig'de bu sezon...

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında sahalarda ender gorülen bir gole rastlandı. Gaziantep FKlı Joao, Luis Gustavo'nun hatası sonrası orta sahada topla buluştu ve top, ağlarla buluştu. İşte o anlar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, sahalarda ender rastlanan bir gole imza atıldı.



Sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun pas hatasını değerlendiren Joao, orta sahada topla buluştu ve 8. dakikada Fenerbahçe ağlarını sarstı.

Bu gol aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti.

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(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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