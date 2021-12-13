13 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Joao Figueiredo'dan muhteşem gol! Süper Lig'de bu sezon...

Maçta muhteşem gol! Süper Lig’de bu sezon...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında sahalarda ender gorülen bir gole rastlandı. Gaziantep FKlı Joao, Luis Gustavo'nun hatası sonrası orta sahada topla buluştu ve top, ağlarla buluştu. İşte o anlar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, sahalarda ender rastlanan bir gole imza atıldı.

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun pas hatasını değerlendiren Joao, orta sahada topla buluştu ve 8. dakikada Fenerbahçe ağlarını sarstı.

Bu gol aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti.

İŞTE GOL ANI



(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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