07 Aralık 2021, Salı

AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçının hakemi Srdjan Jovanovic oldu!

Fenerbahçe - Frankfurt maçının hakemi belli oldu!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Avrupa Ligi 6. karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Zorlu mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe sahasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

9 Aralık Perşembe oynanacak karşılaşmayı Zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.

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