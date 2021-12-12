Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Fenerbahçe CANLI
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada 3 puana ulaşarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç öncesinde öne çıkan detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe , Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor 'u mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep'i deplasmanda yenerek zirveye yaklaşmak istiyor.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak...
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra cezası bulunan İrfan Can Kahveci karşılaşmada görev yapamayacak.
NOVAK VE ZAJC'IN CEZALARI BİTTİ
Fenerbahçe'de Novak ile Zajc'ın kart cezaları sona erdi.
Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle görev alamayan Novak ile Zajc, teknik direktör Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyecekler.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Toşça, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Novak (Rossi), Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Osayi, Serdar Dursun
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