06 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Çaykur Rizespor maçında paslarıyla göz doldurdu!

Mesut Özil paslarıyla göz doldurdu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 4-0 galip ayrılırken, Mesut Özil ise paslarıyla göz doldurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de kaptan olarak sahaya çıkan Mesut Özil klas hareketleriyle alkış aldı. Yıldız oyuncu ikinci yarıda arkadaşlarına verdiği şık paslarla oyuna renk kattı. Tecrübeli futbolcu 88'de yerini 'veliahtım' dediği genç Arda'ya bırakırken, alkış arasında kulübeye geldi.

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