05 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında Kadıköy’de 17 bin 717 taraftar yer aldı!

Kadıköy’de 17 bin 717 taraftar!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 17 bin 717 taraftar tribünlerden takip etti.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını 17 bin 717 taraftar takip etti.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesini Kadıköy'de 17 bin 717 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar kale arkalarının büyük kısımlarını doldururken, Fenerium ve Maraton tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Toroğlu’dan dikkat çeken tespit! Bu takımı Pereira çıkartmamış Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Bu takımı Pereira çıkartmamış"
Pereira’dan galibiyet yorumu! Böyle devam etmeliyiz Pereira'dan galibiyet yorumu! "Böyle devam etmeliyiz"
F.Bahçe Serdar’la coştu! Bu sezon ilk defa... F.Bahçe Serdar'la coştu! Bu sezon ilk defa...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör