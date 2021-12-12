12 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferreira sürprizi! Girişimler başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Brezilya'da küme düşen Gremio'da forma giyen ve 7.5 milyon Euro piyasa değeri olan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ferreira'nın transferi için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferreira sürprizi! Girişimler başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli kurmaylar sürpriz bir isim için atağa kalktı! Brezilya'da küme düşen Gremio yıldızlarını satışa çıkardı. Fener yönetimi de 23 yaşındaki sol açık Ferreira için Brezilya kulübü ile temasa geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferreira sürprizi! Girişimler başladı

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; ilk temasın ardından önümüzdeki hafta iki kulüp arasında sıkı bir pazarlığın yaşanması bekleniyor. 23 yaşındaki sol açık Fereira'nın piyasa değeri 7.5 milyon Euro civarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferreira sürprizi! Girişimler başladı

SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Fenerbahçe bu rakamı daha aşağıya çekmenin hesaplarını yaparken oyuncunun menajeri ile görüşme yapıldığı gelen haberler arasında. 1.75 boyundaki Ferreira, sol açık dışında sağ açık ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor.

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