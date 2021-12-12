FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferreira sürprizi! Girişimler başladı

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli kurmaylar sürpriz bir isim için atağa kalktı! Brezilya'da küme düşen Gremio yıldızlarını satışa çıkardı. Fener yönetimi de 23 yaşındaki sol açık Ferreira için Brezilya kulübü ile temasa geçti.